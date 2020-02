1,7 milioni a sostegno del diritto d’informazione

L’informazione rappresenta un bene comune. Il diritto all’informazione si configura come una conseguenza del principio democratico, poiché un regime democratico necessita sempre di una pubblica opinione, vigile e informata.

In applicazione della legge sull’editoria, le cui norme attuative sono state approvate all’inizio dell’anno in corso, la Regione Campania ha stanziato 1,7 milioni di euro per sostenere l’occupazione, l’innovazione e la qualità nell’informazione. Si punta così a dare forza ad un settore che è baluardo indispensabile per la democrazia e tutelare il diritto di tutti i cittadini ad essere informati.

La legge riconosce e promuove il pluralismo dell’informazione e della comunicazione quale strumento di crescita sociale e culturale e prevede azioni ed interventi volti a sostenere l’informazione.