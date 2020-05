20 Settembre, vietato fare programmi: sarà il giorno delle elezioni

In Campania, come nel resto d’Italia, il giorno delle elezioni è fissato per il 20 Settembre. A quanto pare è stato sciolto il nodo riguardante l’Election Day. In considerazione dell’emergenza Coronavirus era slittato il termine di primavera 2020. Il decreto-legge infatti faceva riferimento alla possibilità di individuare una domenica compresa tra il 15 Settembre e il 15 Dicembre.

Il 20 Settembre dunque Election Day, per elezioni regionali, elezioni comunali e referendum sul taglio dei parlamentari. Il giorno di votazione per il referendum era previsto per il 29 Marzo, poi rimandato a causa della situazione di emergenza. Non poche le polemiche circa la scelta del giorno, con tanti governatori che “avevano fretta” ed erano ingolosito dalla possibilità di sfruttare la scia positiva dell’emergenza. Soprattutto coloro (come il Presidente De Luca) che erano balzati in vetta nei sondaggi e che temono ci sia un riduzione dei consensi tra 4 mesi. Il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, Stefano Bonaccini, ha affermato che si tratta di una “data assurda” e che non esiste al momento alcun accordo tra Stato e Regioni. http://www.regioni.it/

Ovviamente anche le elezioni dovranno svolgersi seguendo le disposizione di sicurezza, attenendosi ai protocolli emanati dal comitato tecnico-scientifico. Sarà indispensabile garantire il rispetto delle prassi igieniche, garantendo la disponibilità presso le sedi elettorali di mascherine e guanti.