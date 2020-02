7 Febbraio, Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo

La Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo è un’iniziativa nata nel 2017, che si colloca nel Piano Nazionale contro questi fenomeni voluta dal Miur, in concomitanza con la Giornata europea della sicurezza in rete.

Il Bullismo e il Cyberbullismo sono fenomeni dalle conseguenze dolorose, che spesso lasciano tracce profonde in chi ne è vittima, a scuola e fuori dalla scuola. I bambini e gli adolescenti, con il loro comportamento, possono sottrarsi a situazioni spiacevoli anche online; per tal motivo è necessario che vengano accompagnati dagli adulti di riferimento, soprattutto durante la navigazione in rete, e che per primi mettano in atto comportamenti responsabili che li aiutino ad auto-tutelarsi.

Il 7 febbraio sarebbe opportuno proporre alle scolaresche incontri educativi allo scopo di far partecipare il maggior numero di studenti possibile, in modo da contrastare una simile piaga ormai sempre più diffusa nella nostra società.

Il ruolo della scuola e della famiglia al fine di contrastare tali fenomeni è più che mai fondamentale. Il “Nodo Blu”, simbolo della lotta nazionale delle scuole italiane contro il bullismo. Quest’ultime ogni anno s’impegnano con iniziative per combattere tali fenomeni. L’educazione all’empatia e alla solidarietà sin dai primi giorni di scuola produrranno sicuramente effetti positivi e durevoli.

Uno dei mezzi efficaci per trasmettere messaggi importanti, soprattutto nei giovani, è la musica che permette di armarsi di coraggio, mettersi in gioco e superare le proprie paure.

In questi giorni di prevenzione contro il bullismo anche Sanremo – il Festival della musica italiana – ha dato un suo contributo con una canzone “Billy blu” che ha permesso di ascoltare una storia piena di emozione e di dolore.

“Billy Blu narra la storia vera di un ragazzo bullizzato pesantemente tra i banchi di scuola che anni dopo si ritrova per caso a salvare la vita al suo carnefice. Il bullo che lo aveva terrorizzato anni prima, infatti, si era ritrovato su un ponte con la voglia di farla finita e l’intenzione di gettarsi nel vuoto. Dopo un’infanzia difficile, un percorso tortuoso tra droghe, alcol e galera, il bullo non regge più il peso delle rogne che porta addosso. Ma è proprio quando pensa che tutto stia per finire che, tutto ha inizio. La mano di Billy lo riporta alla vita. Nello stesso momento vittima e carnefice fanno i conti con un passato che andrebbe dimenticato, ma che invece insegnerà ad entrambi qualcosa di profondo: che si può perdonare, guardare avanti e ricominciare. È proprio questo lo sfondo di questa canzone. Un insegnamento rivolto alla speranza che soprattutto i bulli possano rendersi conto di quanto sia efferata la loro violenza”.

L’obiettivo di questo giorno è quello di riflettere con i giovani sulle aggressioni fisiche e sul lato oscuro della rete e che queste giornate possano diventare uno strumento straordinario per coloro che vogliono combattere il cyberbullismo e bullismo in modo efficace.