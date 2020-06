8 Giugno 1990: il mondiale d’Italia ’90 e le notti magiche

L’8 Giugno del 1990, 30 anni fa, l’Italia si faceva trovare pronta. Stadio San Siro in Milano, Argentina e Camerun davano il via al Mondiale di Italia ’90. Era solo la prima delle tante “Notti Magiche”; colonna sonora di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato che risuonava non solo negli stadi, ma in ogni piazza, via e contrada d’Italia. https://www.figc.it/it/home/

La quattordicesima edizione del campionato mondiale di calcio per squadre organizzato dalla FIFA ogni quattro anni. 8 Giugno 1990, data di inaugurazione dei mondiali di calcio che rappresentava una data simbolica per le numerose infrastrutture, per gli impianti sportivi e per l’impeccabile organizzazione che la nostra nazione mostrava al Mondo. Negli anni precedenti si doveva far fronte alla costruzione di nuovi stadi, visto che quelli allora esistenti risultavano essere inadeguati. Furono ampliati e riammodernati quelli già esistenti, mentre si iniziò la costruzione di due stadi storici, il “San Nicola” di Bari e il “Delle Alpi” di Torino. La spesa complessiva di Italia ’90 ammonta a oltre 7 miliardi e mezzo (o almeno questi sono quelli dimostrati).

Una cavalcata interrotta sul più bello:

L’Italia arrivava dalla deludente eliminazione negli ottavi di finale del Mondiale messicano e le aspettative per la Coppa del Mondo in casa erano elevatissime. L’eroe di quelle notti era, senza alcun dubbio, Totò Schillaci. Bomber palermitano e capocannoniere di quel torneo. L’immagine dei suoi occhi spiritati ancora oggi fa scendere una lacrimuccia. Una cavalcata trionfale per l’Italia. Un sogno quasi raggiunto. Quel sogno che si interrompeva a Napoli, contro l’idolo di casa Diego Armando Maradona. A sollevare la Coppa era la Germania Ovest con un rigore di Brehme all’84’ che piegava definitivamente l’Argentina. All’Italia restava la magra consolazione del terzo posto con il 2-1 sull’Inghilterra firmato Baggio e Schillaci. Da noi italiani sarà sempre ricordato come quel forte vento estivo di passione che soffiava su tutto lo Stivale..che forse, avrebbe meritato un finale diverso!