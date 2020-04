QUATTRO CHIACCHIERE CON.. Pedro: “il calcio è una metafora della vita”

Domenico Petriello da Torre le Nocelle, per gli amici “Pedro”, è un ex calciatore che di ruolo faceva l’ala sinistra. I tattici post-moderni direbbero “esterno alto” ma la terminologia anacronistica e nel contempo romantica è voluta, per enfatizzare la collocazione temporale di Pedro all’interno di un calcio, quello di una volta, in cui rispetto, amicizia e semplicità erano valori imprescindibili. Pedro è un’icona di un calcio genuino, quello dei presidenti Rozzi e Anconetani, di gente senza filtri, di un mondo tutt’altro che stereotipato, quando ai ragazzini bastava una palla per sentirsi invincibili, una squadra per sentirsi uniti e un lembo di terreno per sognare l’impossibile.

Da Pedro mi piace ascoltare i racconti di epici duelli sulla fascia fatti di sfide in velocità, di serpentine mirabolanti, di acrobazie frutto dell’istinto del campione e senza scadere nella retorica, ammirarne le doti umani; si proprio quelle che gli hanno consentito di guadagnarsi la stima di avversari e compagni. Con alcuni di essi, infatti, Mazzarri, Genovese, De Rosa, Suppa, ecc. sui campi di gioco si è creato un legame particolare, autentico, spontaneo, consolidatosi nel tempo nonostante la distanza e gli anni, anch’essi impotenti dinanzi alla forza dirompente dell’amicizia e delle emozioni che solo questo magnifico sport riesce a generare.

Com’è nata la passione per il calcio e quando hai realizzato di essere diventato un calciatore professionista?

“Da piccolo la passione per questo sport è nata guardando a quelli che erano gli idoli di allora, in particolare, Mazzola, Rivera e Riva. All’inizio, entrato a far parte delle giovanili del San Giorgio del Sannio, per me il calcio era un semplice divertimento, una passione relegata a poco più di un hobby. Poi, durante un torneo vengo notato dal Benevento calcio e, successivamente, acquistato dal sodalizio sannita per essere aggregato alle giovanili di cui ho fatto parte per tre stagioni. Quando militavo nella Beretti e partecipavo a ogni amichevole del giovedì della prima squadra, iniziando ad annusare il profumo del calcio vero, ecco il verificarsi di una delle prime sliding doors della mia vita. Al momento di essere definitivamente aggregato alla prima squadra, infatti, come in ogni sceneggiatura che si rispetti vi è l’imprevisto. Viene purtroppo a mancare l’allora Presidente e, con il cambio societario, vengo ceduto alla formazione del Torrecuso militante nel campionato regionale di promozione. In un primo momento, la delusione del sogno prima sfiorato e poi infranto è stata tanta poi, invece, si è tramutata in un’energia positiva, in maggiore determinazione per continuare a coltivare la speranza che non muore mai. Durante le cinque stagioni trascorse con il Torrecuso ho continuato ad allenarmi e ad impegnarmi al massimo, a credere nelle mie possibilità, per farmi trovare pronto qualora mi si fosse presentata una nuova occasione. E infatti, il fato questa volta benevolo fa si che le stagioni al Torrecuso non passassero inosservate e, su segnalazione del mio ex compagno ALFREDO ZICA, a sua volta ex compagno del nuovo allenatore del Benevento BEPPE MATERAZZI, vengo convocato per il pre-ritiro e successivamente per il ritiro con i giallorossi. E’ stato questo, all’età di 23 anni, il momento in cui sentivo che i sacrifici di una vita, miei e della mia famiglia, venivano ripagati consapevole però che questo era solo l’inizio di un percorso a ostacoli perché nel calcio il passato non conta, il presente è sudore, il futuro è una terra sconosciuta. Riesco sin da subito a conquistare la stima e la fiducia di mister Materazzi il quale mi assegna il soprannome Pedro per la mia abilità nel dribbling e per il mio modo di giocare brasilero.

Qual è la squadra a cui si ti senti più affezionato?

Citarne solo una significherebbe sminuire quello che ciascuna di esse ha rappresentato nel corso della mia carriera e, pertanto, vorrei citarle tutte e tre: BENVENTO, CASERTANA e NOLA. Il Benevento perché, come detto poc’anzi, ha deciso di scommettere su di me e per avermi regalato la gioia di farmi esordire tra i professionisti. La Casertana, in cui ho militato per cinque stagioni, perché ha rappresentato uno step importantissimo del mio percorso di crescita umano e professionale ed in cui ho attirato l’attenzione di club blasonati di serie A come Pisa e Lazio. Il neo promosso Nola che, dietro consiglio del mio amico/procuratore Enrico Fedele, ha deciso di acquistarmi mettendomi al centro di un progetto pluriennale. Durante il periodo nolano, inoltre, ho avuto la fortuna di condividere lo spogliatoio insieme a MAZZARRI, CENTOFANTI, SOMMA E GIGI GENOVESE.

Infortunio quale nuovo inizio

Nola rappresenta anche l’ennesimo topic event. La sorte, infatti, è stata poco benevola poiché, all’apice della carriera, mi sono procurato un duplice grave infortunio, una frattura di tibia e perone che, di fatto, ha sancito la fine della mia esperienza di calciatore. In questo periodo, però, mi si è presentata una nuova opportunità, quella di restare nel mondo del calcio, sotto un’altra veste, come collaboratore tecnico. Infatti, chiamato all’impresa di salvare la Casertana nel campionato di serie B 90/91, il mister Beppe Materazzi mi fa la proposta di entrare a far parte del suo staff proclamandomi, a tutti gli effetti, un suo uomo di fiducia. Dopa la parentesi con la Casertana arriva la chiamata, sempre in serie B, da parte dell’ambizioso Bari del presidente Matarrese del direttore generale Regalia. Con i galletti, al primo tentativo, vinciamo il difficilissimo campionato cadetto guadagnandoci la promozione in serie A, a detta di tutti, il campionato all’epoca più difficile del mondo. Il periodo barese è durato 11 stagioni, 5 di B e 6 di A, e durante il quale si sono avvicendati allenatori come, oltre che del già citato Beppe Materazzi,: Fascetti, Perotti, Tardelli e Pillon. A Bari ho ricoperto il ruolo sia di preparatore dei portieri che di collaboratore tecnico ed avuto l’onore e l’onere di conoscere, seguire, formare e contribuire a lanciare, solo per citarne alcuni, campioni del calibro di: PROTTI, TOVALIERI, BIGICA, AMORUSO, VENTOLA, ZAMBROTTA, PERROTTA, CASSANO, DE ROSA, FONTANA, ECC. Dopo Bari è giunta la chiamata del Marcianise, formazione campana militante nel campionato di serie C.

Mister, puoi fornirci qualche aneddoto, qualche sfida o qualche avversario che resterà indelebile nei tuoi ricordi?

Durante la mia carriera di calciatore di C ormai affermato non sono mancati, oltre agli immancabili duelli domenicali in campionato contro corazzate come Palermo, Cagliari, Salernitana, Catanzaro, Catania, Reggina e Messina anche momenti in cui ho assaporato il gusto del calcio che conta, di livello internazionale, ed ho avuto quindi la possibilità di confrontarmi con degli autentici mostri sacri di allora. Infatti non potrò mai dimenticare le partite di Coppa Italia contro il mitico Verona dello scudetto che annoverava tra le proprie fila i campioni Elkjaer, Briegel, Galderisi, Di Gernnaro; oppure la Juventus di Platini, Scirea, Cabrini, Laudrup, Tacconi; la Fiorentina di Passarella, Berti, Gentile e Galli; l’Ascoli allora militante in serie A e contro il quale ho siglato il gol vittoria.

Parliamo della scuola calcio, progetto, iniziativa sociale, fucina di talenti, cosa rappresenta per te questo altro nuovo capitolo della tua vita sportiva?

Conclusasi l’esperienza al Marcianise la voglia di riavvicinarmi a casa e di godermi la mia famiglia hanno prevalso su tutto il resto e, nel 2008, ho deciso di fondare la mia scuola calcio, la ASD TORRE CALCIO. Essa è nata con l’ambizione di iniziare a fare qualcosa per i ragazzini del mio paese, consapevole dell’importanza sociale di questo splendido sport e di come esso sia sempre più inteso come parte integrante del processo formativo dei bambini. Questa iniziativa, infatti, è un qualcosa che va al di là del semplice concetto di sport e, conscio del mio ruolo cerco, attraverso una metodologia ben precisa, di inculcare valori come il rispetto, l’educazione, la lealtà, l’umiltà e, soprattutto, di adattarmi ai biSOGNI dei bambini.

Terminiamo questa piacevole chiacchierata stringendoci virtualmente la mano e augurandoci che, dopo questa emergenza, sarà di nuovo possibile gioire ed abbracciarsi dopo un goal.