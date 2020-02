A16, verifiche alle gallerie “Pratola Serra” e “Montemiletto”: chiusura notturne nel tratto Avellino est-Benevento

Sull’ A16 Napoli-Canosa, per consentire verifiche tecniche all’interno delle gallerie – site nei comuni di Pratola Serra e Montemiletto – previste in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati provvedimenti di chiusura.

A segnalarlo è Autostrade per l’Italia: sarà chiuso il tratto compreso tra Avellino est e Benevento, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto, dalle 21 di oggi, lunedì 24, alle 6 di domani, martedì 25 febbraio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Avellino est, si consiglia di seguire le indicazioni per Foggia/Benevento e immettersi sulla SS7 Nazionale delle Puglie, con rientro sulla A16, alla stazione autostradale di Benevento, per proseguire verso Canosa/A14.

Sarà chiuso il tratto compreso tra Benevento e Avellino est, verso Napoli, dalle 21 di domani, martedì 25, alle 6 di mercoledì 26 febbraio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Benevento, si consiglia di immettersi sulla SS7 Nazionale delle Puglie seguendo le indicazioni per Pratola Serra-Avellino con rientro, sulla A16, alla stazione autostradale di Avellino est, per proseguire verso Napoli.