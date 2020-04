L’agenzia di animazione KikkaDreams dona mascherine all’A.O. Rummo di Benevento

Continua il periodo di emergenza legato al Covid-19. Le restrizioni e le misure di contenimento del contagio hanno obbligato tante aziende e piccole realtà produttive a restare chiuse e dopo due mesi di lockdown le ripercussioni economiche iniziano a farsi sentire. Ma tutto ciò non ferma la solidarietà.

Ce lo dimostra l’agenzia di animazione “KikkaDreams” di Venticano, nata nello scorso mese di marzo e che proprio nella fase iniziale della sua attività si è ritrovata ad affrontare la grave crisi attuale. Le difficoltà non hanno scoraggiato la titolare Federica Caruso che ha deciso di far sentire la sua vicinanza ai bambini ricoverati in ospedale donando mascherine al Reparto di Pediatria ed Adolescentologia dell’ A.O. Rummo di Benevento.

I dispositivi di protezione individuale sono stati realizzati dalla “Sartoria Colarusso” di Venticano che li ha anche personalizzati con scritte colorate rendendoli il più possibile gradevoli: in tal modo queste mascherine saranno per i bimbi anche un motivo di gioia e spensieratezza. Le mascherine sono realizzate in tessuto certificato lavabile, olio ed idrorepellente, attenendosi alle normative vigenti in materia di dispositivi sanitari.

KikkaDreams inoltre ha attivato dei laboratori a distanza invogliando bambini e famiglie a fare video e disegni: tanti i contributi pervenuti che sono stati poi pubblicati sulla pagina Facebook dell’agenzia di animazione. Anche questa vuole essere un’iniziativa che mira a infondere speranza e a coinvolgere i più piccoli offrendo loro occasioni di gioco e di svago ed assicurando che quando tutto ciò sarà finito potremo di nuovo divertirci insieme con l’entusiasmo e passione di sempre.