Aiello del Sabato, campo sportivo diventato una discarica a cielo aperto

Manlio Lomazzo, consigliere comunale di Aiello del Sabato, torna ad accendere i riflettori sul campo sportivo, ormai trasformato in una vera e propria discarica a cielo aperto. Queste le sue parole, a circa un anno da una prima segnalazione fatta alla Prefettura.

Dopo mesi e mesi di interrogazioni e attese, il consigliere comunale di minoranza Manlio Lomazzo ha scritto a Prefettura, Carabinieri e Arpac per provare a risolvere delle questioni di degrado nel proprio comune.

Oggetto della missiva sono state la discarica a cielo aperto nel piazzale del campo sportivo, ma anche il passaggio pedonale dato completamente alle fiamme da ignoti intenti a “pulire” l’aria.

“Evidentemente ad Aiello abbiamo dei malintenzionati gentiluomini: Sindaco e maggioranza non si accorgono mai di nulla, per cui un’area comunale si trova ripulita col fuoco da due che non avevano meglio da fare e si son messi a fare un servizio per il comune in modo alquanto maldestro. Stesso discorso vale per la mole di rifiuti accantonata nel piazzale del campo: pare che sempre qualche malintenzionato si preoccupi di portare camion interi di rifiuti speciali in un’area comunale chiusa, piuttosto che lasciarli più semplicemente in strada”.