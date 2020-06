Aiello del Sabato, i bambini avranno il loro ultimo giorno di scuola. Ad annunciarlo il vicesindaco, Sebastiano Gaeta. “Anche il Comitato Tecnico Scientifico del Ministero dell’Istruzione ha dato l’ok agli incontri tra studenti per un saluto come ultimo giorno di scuola, all’aperto e rispettando le regole di distanziamento e di protezione individuale”, afferma.

“I bambini e i ragazzi a fine febbraio si sono trovati improvvisamente lontani dai propri compagni, dai propri amici, dai propri insegnanti. Hanno mostrato intelligenza e pazienza, hanno atteso e sperato, imparando ad affrontare anche situazioni molto complesse e difficili. Per questo abbiamo pensato ad un momento di incontro, in sicurezza e nel rispetto delle regole, per far sì che quest’anno scolastico possa concludersi con gioia ed entusiasmo. Saranno pochi minuti che però lasceranno un segno positivo dentro di loro e faranno spazio a nuova vita”.

“Il campetto pieno di hula hoop colorati, i bambini seduti dentro ogni cerchio, a debita distanza e con le mascherine. Qualche minuto per guardarsi, sorridersi, augurarsi una buona estate. Poi una canzone tutti insieme”, dice ancora il vicesindaco di Aiello del Sabato. Ci sarà un percorso di entrata e uscita dal campetto che consente a due classi per volta, di arrivare con i ragazzi accompagnati da un genitore, tutti con la mascherina, staranno in fila distanziati. Ognuno entrerà in questa zona verde dove a terra distanziati ci saranno gli hula hoop, ognuno entrerà in uno. Decideranno quale canzone cantare, si saluteranno, si manderanno baci da lontano. Sarà la chiusura del loro cerchio.