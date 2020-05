AIR Mobilità, da oggi i biglietti si acquistano con l’app “UnicoCampania”

Da oggi anche i titoli di viaggio di Air Mobilità potranno essere acquistati con un click. Con la nuova App “UnicoCampania”, rilasciata dal Consorzio che si occupa della gestione della tariffazione del trasporto pubblico locale, è possibile comprare i titoli aziendali di Air Mobilità e quelli integrati Unico.

Gli utenti che usufruiscono dei servizi dell’azienda di trasporti irpina potranno, da Play Store o App Store, scaricare sul proprio smartphone l’applicazione.

La nuova App prevede tre nuove sezioni.

La prima “Acquista Ticket”. Accedendo a questa sezione sarà possibile acquistare direttamente i biglietti di cui si conosce già la tariffa del viaggio da effettuare. Basterà, quindi, selezionare l’azienda, Air Mobilità, il titolo corrispondente e acquistare il ticket con carta di credito oppure con il borsellino virtuale prepagato ricaricabile dall’utente. Per poter procedere all’acquisto dei titoli basterà creare un account con mail e password, quindi selezionare una delle modalità di pagamento e concludere l’operazione con i titoli caricati nel carrello.

La seconda sezione, “Calcola il percorso”. Inserendo indirizzo di partenza e di destinazione, l’App UnicoCampania rilascerà tutte le informazioni sul tragitto: tempo di percorrenza, i vettori che coprono quella tratta, fermate ed eventuali cambi. In automatico l’applicazione offrirà all’utente il titolo di viaggio Integrato: se il percorso prevede l’uso di più mezzi, oppure quello Aziendale se si viaggia con un unico vettore.

La terza sezione, “I miei titoli”. Una sorta di cassetto personale dove l’utente avrà il quadro completo di tutti i titoli di viaggio acquistati, compresi quelli scaduti.

Ultimata la fase di acquisto del titolo di viaggio, prima di salire sul mezzo di trasporto pubblico l’utente dovrà procedere alla attivazione del contratto. Selezionato il ticket di cui si necessita e cliccando sulla voce “attiva”, l’App provvederà alla validazione virtuale. Saranno generati oltre a un QR Code, tutte le informazioni utili ai verificatori in fase di controllo. E quindi giorno, ora e un timer con il tempo restante alla scadenza del titolo.

Ha dichiarato l’Amministratore Unico di Air Mobilità, ing. Alberto De Sio: «La nuova App del Consorzio UnicoCampania è stata rilasciata in un momento fondamentale e sarà utilissima in questa “fase 2”. A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, infatti, è sospesa la vendita dei biglietti a bordo. L’uso dell’App consentirà di ridurre la presenza di utenti nei punti vendita dei ticket e al tempo stesso una diminuzione della circolazione di denaro contante, così come previsto anche dalle linee guida delle misure di sicurezza precauzionali per il trasporto pubblico» .