Airola, bimbi maltrattati dalle maestre: ancora violenze su minori

Sono quattro le maestre indagate, nell’ambito di una inchiesta su presunti maltrattamenti ai danni di bambini dell’asilo.

Si tratta di una 44enne e una 26enne di Airola, una 27enne di Bucciano e una 24enne di Sant’Agata de’ Goti, per le quali è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Airola.

L’indagine è partita a seguito di una denuncia, eseguita nel mese di novembre 2018 dalla madre di una bambina di 3 anni, nella quale si riferiva di una maestra che poneva in essere nei confronti della minore dei maltrattamenti, mettendola anche in punizione in una stanza buia.

Le indagini terminate nel maggio 2019, hanno accertato mediante riprese audio-video eseguite all’interno della struttura e mediante la testimonianza di persone informate sui fatti che tutte e quattro le docenti utilizzavano metodi di “insegnamento” basati sulla violenza. Schiaffi al volto, colpi sul capo, strattonamenti, pizzichi e punizioni con la chiusura nella stanza “buia”, erano alla base del metodo usato e al quale le maestre dell’asilo si ispiravano. Come se non bastasse i bambini erano obbligati a reagire con “la stessa moneta” nei confronti di un compagno che aveva tirato loro i capelli.

Il G.I.P., condividendo la valutazione prospettata dal P.M., ha ritenuto dunque che “sussistono le esigenze cautelari poiché il numero di condotte delittuose poste in essere nell’arco di pochi mesi è tale da far ritenere pressoché certo che esse, in assenza di interventi cautelari, continueranno nella loro attività criminosa”.