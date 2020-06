Aiuti concreti al Sud Italia, è forse l’ora della svolta?

Gli aiuti concreti al Sud Italia sembrano stiano per arrivare. “Fai rumore”, consigliava a voce alta il meridionale (tarantino) Diodato durante questa triste fase di emergenza. Mai come questa volta, il Sud Italia ha accolto l’invito e ha fatto davvero tanto rumore. Più volte in televisione è venuta fuori la diatriba NORD vs SUD e forse è stata una buona occasione per ribadire che il confronto non ha ragione di esistere se i mezzi a disposizioni sono impari. Ha fatto rumore, eccome, la notizia di ieri: il primo treno veloce arrivato a Reggio Calabria. Solo il primo degli aiuti concreti che i cittadini del Sud Italia attendono da troppi anni. Il 3 Giugno 2020, è un giorno storico per il Meridione. E’ giunto il primo treno “veloce” nella regione meridionale calabrese, proveniente da Torino.

Per i pessimisti è sicuramente una buona notizia per far polemica e continuare a rimarcare la differenza delle strutture tra Nord e Sud Italia. In realtà il tempo per ascoltare le solite futili supposizioni, è finito. E’ tempo di reagire, non di promettere ma di fare! In quest’ottica, sono di ottimo auspicio le parole del premier Giuseppe Conte che ha promesso, nella conferenza di ieri, interventi mirati prima e soprattutto al SUD. Il Presidente del Consiglio ha sottolineato la necessità di interventi strutturali urgenti in regioni come la Sicilia e la Basilicata, per uscire finalmente dall’isolamento dovuto alla mancanza di reti ferroviarie adeguate. Inoltre c’è l’idea di una fiscalità di vantaggio per colore che investiranno nel Sud Italia e in particolare nel settore Turistico e Culturale.

“Il Sud ha bisogno di tanto – ha affermato il Presidente del Consiglio. Incentiveremo con una fiscalità di vantaggio gli investimenti nel meridione italiano. Delle bellezze e delle ricchezze del Sud sarà per primo il Nord a beneficiarne. “Non voglio declamare – continua il Premier Conte – opere immaginifiche, ho parlato di una rete infrastrutturale su cui c’è tanto da fare. Ci metteremo attorno a un tavolo e senza pregiudizi valuterò anche il Ponte sullo Stretto”. https://www.facebook.com/GiuseppeConte64/videos/259342315125817/

Per quanto riguarda l'Irpinia i due grandi investimenti che si attendono sono i 2 progetti già avviati da tempo: la Lioni-Grottaminarda e l'Alta Velocità Ferroviaria con la Stazione Hirpinia.