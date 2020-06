Altavilla Irpinia, distrutte migliaia di piante di Greco di Tufo

Ad Altavilla Irpina sono state distrutte, senza una valida motivazione e spiegazione, migliaia di piante di Greco di Tufo. Un vero e proprio raid commesso tra i terreni del paese irpino. Un duro colpo ai proprietari e al pregiato Greco di Tufo DOCG, enorme risorsa della zona. Non è la prima volta che vengono distrutte piante nel comune irpino. Questa volta a farne le spese sono i Vigneti Petilia, e adesso l’azienda vitivinicola rischia seriamente di chiudere i battenti. Ovviamente è stato già denunciato l’accaduto e sono in corso le indagini dei Carabinieri. https://www.facebook.com/pages/Petilia-Azienda-Agricola/700549106714112

La famiglia titolare della storica azienda vitivinicola, è la famiglia Bruno. Un rappresentante della famiglia, la mattina del 3 Giugno, ha visto un’intera zona distrutta. Centinaia e centinaia di piante distrutte. Il raid è avvenuto durante la notte tra il 2 e il 3 di Giugno in contrada Campo Fiorito. Teresa Bruno, responsabile dell’azienda di famiglia, non riesce darsi pace:” un gesto criminale e ignobile, non ho mai avuto dissapori con nessuno” – commenta Teresa. Probabilmente si tratta di una vera e propria squadriglia organizzata, dato il numero di piante che sono state tagliate. Quasi mille piante.

Le piante, provviste già di grappoli, erano sottoposte ad uno studio da parte dell’azienda perchè presenti su un territorio a 500 metri dal monte Partenio e quindi, soggette ad escursioni termiche notevoli. Un danno non solo all’azienda, ma a tutta la Provincia Avellinese. Un colpo basso ad una Provincia che effettua esportazioni di vino in tutto il Mondo. Un attentato al Greco di Tufo DOCG, patrimonio inestimabile dell’intera Regione Campania. Greco di Tufo che può essere prodotto in solo otto comuni della provincia di Avellino: Tufo, Altavilla Irpina, Chianche, Montefusco, Prata di Principato Ultra, Petruro Irpino, Santa Paolina e Torrioni. Davvero una cattiva notizia per la filiera regionale.

