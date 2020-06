Alto Calore, secondo guasto in 24 ore: 33 comuni irpini a secco. L’elenco

Un nuovo guasto ad una condotta dell’Alto Calore torna a bloccare l’erogazione dell’acqua in numerosi comuni, tra Irpinia e Sannio. Un secondo disservizio in 24 ore e che coinvolge gli stessi comuni. Protestano i cittadini che restano con i rubinetti a secco da numerose ore. La rottura della condotta e’ avvenuta nel territorio di Castelfranci, anche in questo secondo caso, ma in un nuovo punto.

Lo rende noto l’Acs che ha informato le varie amministrazioni comunali coinvolte dal disservizio. I tecnici sono al lavoro e il servizio tornerà in sserata. Ecco l’elenco completo dei comuni interessati:

Ariano Irpino (compreso ospedale e carcere), Grottaminarda, Torella dei Lombardi, Lioni, Bonito, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Villanova del Battista, Savignano Irpino, Greci, Gesualdo, Villamaina, Mirabella, Sturno, Flumeri, Vallesaccarda, Scampitella, Castelfranci, Paternopoli, Luogosano, Taurasi, Sant’Angelo all’Esca, Apice, Paduli, S. Arcangelo Trimonte, Pietrelcina, Pesco Sannita, Pago Veiano, Reno, Campolattaro, Casalduni, Fragneto Monforte.