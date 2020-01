Amadeus, le parole hanno sempre un peso

Le parole del conduttore di quello che sarà il 70esimo Festival della musica Italiana, stanno generando da giorni diverse polemiche. Il dibattitto pubblico, in particolare le discussione nate sui social network, non accennano a diminuire.

Questi i fatti. In occasione della conferenza stampa tenutasi il 14/01/20, nella quale si presentava la nuova edizione del Festival di Sanremo, Amadeus ha dichiarato: “Sarò affiancato da Francesca Sofia Novello, perché ha la capacità di stare accanto a un grande uomo rimanendo un passo indietro“. Sottolineando anche di aver scelto le altre conduttrici perché “ovviamente bellissime”.

A questo punto riteniamo opportuno e doveroso fare dal canto nostro alcune considerazioni.

Partendo dal presupposto che tali affermazioni hanno lasciato decisamente ed ovviamente di sasso – del resto nessuno avrebbe mai potuto immaginare che un uomo “navigato” come Amadeus potesse lasciarsi “sfuggire” tali parole – la cosa che più ci lascia perplessi è la faciloneria con la quale ci si esprime su un tema così delicato.

Sembra scontato ribadire (ma a questo punto dobbiamo chiederci se davvero è così) che una donna non andrebbe valutata secondo il proprio aspetto fisico: “tutte naturalmente bellissime”, ma per le proprie capacità e le proprie competenze.

La tv, soprattutto se tv pubblica, dovrebbe avere il compito di contrastare gli stereotipi di genere, non certo di alimentarli. Tali stereotipi, purtroppo decisamente radicati nel nostro tessuto socio – culturale, troveranno sempre nuova linfa se a rilanciarli ci sono uomini dello spettacolo che dovrebbero, per evidenti ragioni, far un uso decisamente più accorto del linguaggio.

La “non reazione” delle donne presenti, evidentemente imbarazzate alle parole del presentatore, potrebbe far nascere in alcuni uomini la convinzione di poter esprimere, in qualsiasi contesto, parole che potrebbero sminuirle. L’immagine patriarcale che la conferenza stampa ci ha plasticamente rimandato, andrebbe decostruita a partire da una messa in discussione delle posizioni “precostituite” e da una rinnovata critica all’asimmetria dei rapporti di genere.

Probabilmente, non molto tempo addietro, quanto accaduto in occasione di quella conferenza stampa avrebbe dato luogo ad una reazione, da parte dell’universo femminile, più imponente e veemente. Oggi non si va oltre qualche sterile polemica social. Ma, tant’è, forse anche questo è il segno dell’assopimento culturale che il nostro Paese sta vivendo ormai da tempo.