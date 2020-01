Ariano, fissata per domani la conferenza stampa aperta alla cittadinanza

Il sindaco Enrico Franza, il vicesindaco Laura Cervinaro, gli assessori Francesca D’Antuono, Valentina Pietrolà e Massimiliano Grasso, domani martedì 28 Gennaio alle ore 15:30, terranno una conferenza stampa presso la sala consiliare del Palazzo di Città.

Dopo mesi in cui ci sono stati tentativi di trovare una quadra politica, lo scontro si è fatto sempre più acceso e al veleno. Lo scorso Novembre il sindaco rompe il silenzio e si rivolge attraverso un video alla città, alludendo ad ignobili provocazioni e mortificazioni. Durante il consiglio comunale del 30 Dicembre, il bilancio consolidato non passa, Gambacorta e i suoi votano contro e si alzano i toni della polemica. Il 7 Gennaio l’annuncio pubblico di Enrico Franza:”Sono io che vi mando a casa e mi ricandido”.

Domani dunque si torna in sala consiliare a poche ore dallo scoccare della mazzanotte del 28 Gennaio 2020, termine ultimo per il ritiro delle dimissioni, dopo venti giorni di religioso silenzio, in cui il sindaco non ha voluto incontrare e sentire nessuno. Partita chiusa, si va al voto!