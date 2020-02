Ariano Irpino, si ribalta con la sua auto: 88enne trasportato ospedale

Stava facendo ritorno a casa con la spesa quando, improvvisamente, per cause in corso di accertamento, è uscito fuori strada in una curva e si è ribaltato alla guida della sua Fiat Uno.

L’auto è finita in una cunetta. E’ successo lungo la statale 90 delle Puglie in direzione Foggia, ad Ariano Irpino.

L’88enne, residente in località Camporeale, è stato estratto vivo, miracolosamente, dai sanitari del 118 intervenuti sul posto.

E’ stato poi stabilizzato in ambulanza e trasportato subito al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Ottone Frangipane, per essere sottoposto a tutti gli accertamenti necessari. Era cosciente e collaborativo, ma non ricordava nulla di ciò che era accaduto. Tac risultata negativa, nulla di grave fortunatamente. Sul posto oltre al 118 i carabinieri e la polizia municipale. Non risultano altri mezzi coinvolti nell’incidente.

Preziosa anche la collaborazione dei titolari del colorificio Cardinale i quali si sono subito attivati per allertare i soccorsi e segnalare la situazione di pericolo agli automobilisti in transito in quel tratto di strada già teatro di diversi incidenti stradali, quasi simili, nel corso degli anni, a causa anche di qualche anomalia presente sull’asfalto.