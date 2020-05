Ariano Irpino, dietrofront del governo: niente fondi per i comuni ex “zona rossa”

Cambio di rotta del governo per quel che riguarda l’attribuzione dei fondi ad Ariano Irpino e agli altri comuni dichiarati zona rossa per almeno 30giorni nel corso della prima fase dell’emergenza sanitaria.

La rettifica del provvedimento

A poche ore dalla nota diramata dall’onorevole Generoso Maraia in cui annunciava l’arrivo dei fondi per il comune del Tricolle, entrando in polemica con Regione e De Luca, sulla Gazzetta Ufficiale è apparso un avviso di rettifica, in cui si legge che: alla pagina 111, all’articolo 112, nella rubrica le parole: «e comuni dichiarati zona rossa» sono soppresse; al comma 1, primo periodo, le parole: «nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi, ….» sono soppresse. Clamoroso passo indietro, dunque, da parte del governo centrale che non consentirà l’accesso al fondo di 200 milioni stanziato per gli interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l’emergenza Covid-19.

Le parole di Maraia e Gambacorta

Queste le dichiarazioni di Maraia in seguito alla rettifica: “Sono amareggiato e chiedo scusa ai miei cittadini pur sapendo che chi ha apportato la correzione non sono i deputati del M5S. Noi abbiamo promosso e ottenuto, senza l’appoggio di altre forze politiche, l’inserimento nell’articolo del criterio dei 30 giorni e quello delle ordinanze regionali. Qualcuno in seno alla maggioranza non avrá gradito che il M5S rivendicasse da solo questo risultato e si è attivato per cancellare quello che noi abbiamo scritto. Qual è la finalità di tutto questo? Consiste nella possibilità, per chi in questa fase non è riuscito a mettere il cappello, di presentare un emendamento che ricomprenda Ariano e casomai anche i comuni con 3 giorni di zona rossa. Un vero e proprio schifo al quale mi opporrò in Parlamento per ottenere l’art. così come è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale e senza alcuna correzione”.

Forte indignazione anche da parte dell’intera comunità arianese. “Questa rettifica è un macigno devastante sulla popolazione di Ariano Irpino” afferma l’ex primo cittadino Gambacorta, “un governo incommentabile – continua – la cui credibilità è sottozero, che impiega sei giorni dalla delibera del Consiglio dei Ministri per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dopo aver discusso per settimane il provvedimento”. Parole di sdegno quelle dell’ex sindaco che aggiunge, “ai Parlamentari dell’opposizione a questo Governo rivolgiamo un appello per la presentazione di un emendamento che modifichi il testo del decreto-legge e garantisca un finanziamento adeguato a chi ha subito lutti e danni enormi all’economia. Meno annunci, più fatti”.