Ariano Irpino: E’ fuori pericolo il bimbo investito da un’auto in via Sant’Antonio.

Si è pregato ad Ariano Irpino per le sorti del piccolo Marco, il bimbo investito di ritorno da scuola, davanti alla sua abitazione, in via Sant’Antonio.

Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Dovrà subire un intervento chirurgico per la frattura di un femore. E’ fuori pericolo grazie ai tempestivi soccorsi, ma le conseguenze potevano essere davvero drammatiche.

Alla sua famiglia di nazionalità romena, al fratello Gagu Valentin che era insieme al lui al momento dell’incidente, la solidarietà e l’affetto sincero di un intero rione. “Ti aspettiamo presto tra noi, forza Marco.”

Parla un’anziana donna commerciante, accanto all’abitazione della famiglia del bimbo: “Abbiamo pregato e grazie a Dio ci sono giunte buone notizie da Napoli. Siamo contenti che non abbia avuto serie conseguenze, ma la paura è stata tanta. ” Una famiglia esemplare e umile, fatta di onesti lavoratori, la speranza ora è di poter al più presto riabbracciare Marco, augurandogli un rapido ritorno a casa.

Una strada, quella in questione, decisamente a rischio, già teatro di diversi incidente, l’ultimo, finito in rissa, pochi giorni fa priva delle più elementari misure di sicurezza da anni, in una zona dove regna il caos più totale.