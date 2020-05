Ariano Irpino, esami di maturità in presenza: la preoccupazione dei docenti

Un gruppo di docenti degli istituti superiori di Ariano Irpino rivela tutta la sua preoccupazione in merito all’eventuale svolgimento in presenza dell’esame di Stato e lo fa sottoscrivendo un documento indirizzato alle segreterie provinciali. Queste, a loro volta, si sono impegnate a sostenerlo e a portare avanti la causa, considerata la delicata situazione in cui verte il comune arianese.

Il “caso” Ariano Irpino

“Ariano Irpino – si legge nel documento – è il comune più intensamente colpito dall’emergenza sars-cov2 della provincia di Avellino, in quanto è l’area della Regione Campania che, in relazione al numero di abitanti, presenta il maggior numero di casi positivi e di decessi, tanto da rientrare in “Zona Rossa”. Ad oggi, in piena fase 2, il problema non sembra ancora esse risolto, nonostante quasi due mesi di lockdown. Il “caso” Ariano Irpino è in continuo monitoraggio e desta la massima preoccupazione per il numero crescente di contagiati, soprattutto asintomatici o paucisintomatici. La prevenzione sanitaria ha previsto lo screening solo di alcune categorie considerate maggiormente a rischio. Conseguentemente tale misura, ad oggi, non garantisce l’isolamento degli asintomatici, né, tantomeno, il tracciamento dei loro contatti; pertanto al momento la diffusione dei contagi potrebbe continuare”.

Dubbi sulla necessità di sostenere l’esame in presenza

In merito all’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado per l’a.s. 2019/2020 – si legge ancora – il Miur ritiene opportuno lo svolgimento degli stessi in presenza. Purtroppo appare chiaro, per quanto in premessa, che la situazione degli istituti arianesi merita di essere attenzionata. Docenti, genitori e alunni mostrano preoccupazione ed esprimono dubbi sulla necessità di sostenere gli esami in presenza, non potendo, evidentemente, essere garantito lo svolgimento di tutte le attività in condizioni di massima sicurezza.Le carenze strutturali, nonché i limitati spazi degli istituti costituirebbero un ostacolo rispetto alle indicazioni di distanziamento ed igiene. Inoltre da non sottovalutare è la questione dei pendolari, in quanto una gran parte dei futuri diplomandi usufruisce dei mezzi pubblici per spostarsi da zone periferiche o da paesi limitrofi. Altro fattore da tenere in giusta considerazione riguarda l’età dei docenti, la maggior parte dei quali a rischio, in quanto over 55.

In considerazione di quanto detto e del fatto che le università continuano a garantire lo svolgimento di esami e sedute di laurea a distanza – conclude il documento – si chiede di intercedere presso il Miur, l’Usr per la Campania e il Presidente della Giunta Regionale della Campania, al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato a distanza, in un’ottica di salvaguardia della salute di tutti i lavoratori della scuola e a tutela e garanzia degli alunni e delle famiglie. La particolarissima situazione che si riscontra nell’arianese, in controtendenza con i dati a livello nazionale, suggerisce, infatti la massima prudenza.”