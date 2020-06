Ariano Irpino, i dirigenti scolastici chiedono lo svolgimento degli esami di maturità a distanza

Il Commissario Straordinario di Ariano Irpino, Silvana D’Agostino, ha tenuto una riunione in videoconferenza con i dirigenti degli Istituti scolastici presenti sul territorio comunale al fine di conoscere lo stato di attuazione delle misure anti-covid in occasione degli scrutini e degli esami di maturità.

I dirigenti scolastici partecipanti hanno dichiarato di aver adottato tutte le misure previste dai protocolli di sicurezza nazionali e regionali per lo svolgimento delle attività didattiche connesse agli esami di stato. Tuttavia alcuni Dirigenti, hanno comunicato di aver inviato una nota, predisposta dal collegio dei docenti, al Commissario Straordinario di Ariano Irpino e al Prefetto nella quale chiedono: “a salvaguardia della salute di tutti i lavoratori della scuola, e a tutela e garanzia degli alunni e delle famiglie, di poter svolgere gli esami a distanza in quanto Ariano Irpino è stato particolarmente interessato dal virus Covid -19 e dichiarato ‘zona rossa’ in quanto è il paese della Regione Campania ad aver presentato un numero elevato di casi positivi e, ancor peggio, di decessi, in relazione al numero degli abitanti.”

Il Commissario Straordinario, al riguardo ha manifestato le proprie perplessità circa la legittimità di tale richiesta, oltre che il proprio disappunto circa la paventata non sicurezza degli esami in presenza ad Ariano Irpino.

Alla luce dello screening sierologico, Ariano Irpino è tra i pochi comuni in italiani dove la diffusione dell’epidemia è sottocontrollo.