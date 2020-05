Ariano Irpino, importante affluenza nelle giornate dedicate allo screening seriologico

Grande partecipazione da parte della comunità Arianese nelle giornate di screening sierologico, disposto dalla Regione Campania ad Ariano Irpino.

Difatti, nelle giornate di sabato e domenica sono stati effettuati 12.212 test sierologici, pari al 69% della popolazione del Tricolle (17.823 i cittadini attualmente residenti ad Ariano Irpino).

Si precisa per i cittadini Arianesi che, per chi non avesse potuto aderire alle giornate di sabato e domenica, oggi 18 e domani martedì 19 maggio dalle ore 8.00 alle ore 20.00, sarà possibile recarsi presso il Centro fiere “Casone”, Località Orneta, per sottoporsi al test sierologico.

l’Asl di Avellino effettuerà, tramite il personale delle unità mobili, anche i test sierologici a domicilio ai cittadini che ne hanno fatto richiesta tramite numero verde o istanza del medico di base.