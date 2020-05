Ariano Irpino, inaugurato nuovo reparto di Neurologia al Frangipane: si prova a tornare alla normalità

Inaugurato il nuovo reparto di Neurologia, con 10 posti letto, 4 di intensiva e 6 di ordinaria, all’ospedale Frangipane. Ariano irpino cerca di tornare alla normalità e uscire dall’emergenza Covid-19.

“Siamo pronti per una rinascita di una città che ha sofferto tanto e guarda al futuro sperando di ridare serenità alla comunità e una vita ordinaria – ha dichiarato il manager dell’Asl Maria Morgante. Neurologia, durante l’emergenza, si è messa a disposizione con tutto il personale e per questo non posso non ringraziarla”.

All’inaugurazione presente anche il vescovo di Ariano-Lacedonia don Sergio Melillo. Intanto da questa mattina controlli ai caselli autostradali da parte delle Forze dell’ordine insieme al personale dell’Asl di Avellino. I controlli effettuati sono stati: misurazione della temperatura, test rapidi e in caso di positività al test rapido effettuazione del tampone.