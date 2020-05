Ariano Irpino, la popolazione in attesa di conoscere l’esito dei tamponi

Attesa per gli esiti dei tamponi effettuati ai circa 700 arianesi risultati positivi al test sierologico. Operazioni che stanno proseguendo anche in queste ore al fine di recuperare cittadini e in molti dei casi bambini le cui analisi per svariati motivi soprattutto di carattere tecnico non sono state portate a termine martedì scorso. E’ stato il direttore generale dell’Asl di Avellino Maria Morgante in prima persona a raccogliere i vari numeri di telefono e a rintracciare le persone da sottoporre al tampone.

Risultati non prima della giornata di domani, non si sa ancora in quali modalità. Particolare attenzione a Montecalvo Irpino in queste ore dove è scattata la quarantena per diverse persone.

E dopo l’Ariano Folk Festival e le due prime feste rionali di San Michele Arcangelo in contrada Turco e Madonna di Fatima a Cardito anche la Rievocazione storica del dono delle Sacre Spine, saranno annullate. Si tratta della XXIV edizione. A dare l’annuncio stamane è stato il presidente dell’associazione Giancarlo Sicuranza. Non ci sono le condizioni, per organizzare una manifestazione così imponente che richiama ogni anno migliaia e migliaia di persone. Ogni emozione dell’estate è rinviata al 2021.