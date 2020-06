Ariano Irpino, l’ospedale “Frangipane” è Covid-free

Non ci sono più pazienti positivi ricoverati nel reparto Covid dell’ospedale “Sant’Ottone Frangipane” di Ariano Irpino.

La bella e tanto attesa notizia arriva dal direttore generale dell’Asl di Avellino Maria Morgante. Dopo mesi tragici che hanno messo a dura prova il personale sanitario, finalmente la luce. Una notizia che fa gioire l’intera comunità, ma anche l’Irpinia in generale e che si affianca a quella altrettanto importante e rassicurante dell’assenza di decessi per Coronavirus in Campania per il secondo giorno consecutivo.