Ariano Irpino, manifestazione dei commercianti: consegnano simbolicamente le chiavi delle attività

Manifestazione dei commercianti di Ariano Irpino che, vista l’assenza di sostegno da parte delle istituzioni, hanno deciso di riconsegnare simbolicamente le chiavi delle attività. Queste le parole, diffuse via social, di Nicola Grasso, presidente Confcommercio Ariano: “Si è svolta in Piazza del Plebiscito questa mattina ed ha visto un’adesione incredibile da parte dei commercianti ed artigiani arianesi. Questo è stato motivo di orgoglio e ci ha ripagato degli sforzi fatti, in queste settimane, per le associazioni datoriali locali come la Confcommercio Ariano Irpino e voglio RINGRAZIARE tutti coloro che hanno partecipato riempiendo la piazza: i ristoratori, gli artigiani ed i commercianti, che hanno aderito alla manifestazione consegnando in segno di protesta le chiavi delle proprie attività.

“Inoltre la AIOS Protezione Civile, che ha garantito il controllo del distanziamento, le forze dell’ordine, che hanno mantenuto l’ordine pubblico, ed infine S.E. il Vescovo della Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, mons.Sergio Melillo, oltre il commissario prefettizio il vice-prefetto dott.essa Silvana D’Agostino che hanno avuto parole di conforto e speranza nel loro breve saluto alla piazza. La Polizia Municipale,con il suo comandante il dr.Mario Cirillo, che ha permesso la realizzazione dell’evento e ha dato pieno supporto alla Questura ed al commissariato di polizia locale, ben diretto dalla dott.essa Maria Felicia Salerno.