Tre gli indagati per la tragica morte di un operaio avvenuta giovedì scorso in un cantiere di Ariano Irpino a causa di un tubo sganciatosi da una gru per cause ancora da accertare

A finire nel mirino il rappresentante legale della Cardinale srl, il tecnico responsabile della sicurezza e l’operaio alla guida del ragno. Il reato contestato è quello di omicidio stradale in relazione alla violazione delle vigenti misure di tutela della sicurezza sul lavoro.