Ariano Irpino, partita una nuova sfida a Biogem: analizzati i primi tamponi

E’ partita ufficialmente da questa mattina all’interno della stanza protetta dei laboratori di Biogem l’analisi attenta dei tamponi da Covid-19. Ieri sera alle 22.15 la prima consegna in accettazione. 120 i primi tamponi giunti a destinazione dall’alta irpinia, arriveranno ogni sera, anche dal Frangipane.

L’istituto di ricerca arianese presieduto da Ortenzio Zecchino è risultato vincitore nel recente bando regionale per progetti innovativi nella lotta al virus. Biogem potrà quindi sviluppare il progetto proposto, mirante a realizzare, sistemi e procedure di analisi sierologiche per il monitoraggio dell’immunità nella popolazione. In collaborazione ci saranno l’ Asl di Avellino e l’Ospedale Frangipane.

Un fiore all’occhiello a livello internazionale nel campo della ricerca grazie all’impegno, alla caparbietà e ai notevoli sacrifici del presidente Ortensio Zecchino. La struttura che nel settembre 2018 ha ricevuto la prestigiosa visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel dicembre dello stesso anno, con la presentazione della richiesta di visita ispettiva per la certificazione ministeriale Bpl (Buone Pratiche di Laboratorio), ha terminato la lunga fase di strutturazione e organizzazione del Centro di saggio. Il 20 giugno 2019 infatti gli ispettori dell’Istituto Superiore di Sanità hanno proceduto alla visita ispettiva, conclusa con giudizio positivo, propedeutica al procedimento di autorizzazione ad operare in regime Bpl. E oggi si avvia ad una nuova sfida nella lotta al Covid-19 sotto i riflettori del mondo, con novità molto importanti.

Ad annunciarle è lo stesso presidente Zecchino: “Il “Mario Negri”, storico Istituto di ricerche farmacologiche di Milano, si è associato a Biogem in un progetto di ricerca in vista della cosiddetta fase2, nella quale avrà importanza fondamentale il monitoraggio dell’immunità nella popolazione.

Il progetto ha come obiettivo la messa a punto di un kit per realizzare analisi sierologiche più affidabili e specifiche per il Covid 19. Già avviato da Biogem e già approvato dalla Regione Campania, il progetto, con l’ apporto dell’Istituto milanese, acquista nuovo slancio e una marcata valenza nazionale.”