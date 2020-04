Ariano Irpino, rispetto per i lavoratori delle coop impegnati al Frangipane

«Cosa sono? Sono soltanto numeri? Di certo sono invisibili agli occhi di tutti».

Il segretario generale della Cisl Fp IrpiniaSannio, Antonio Santacroce, accende i riflettori sulla condizione dei lavoratori delle cooperative impegnati a dare assistenza ai pazienti Covid-19 nel presidio ospedaliero di Ariano Irpino.

«Non era nostra intenzione – riflette il sindacalista – fare una simile pubblicazione, ma non possiamo più tacere: la rabbia è troppo forte.

Avevamo rappresentato, al direttore generale dell’Asl di Avellino, Maria Morgante, che i pazienti del Centro Minerva affetti da Covid-19 e trasferiti presso l’ospedale «Frangipane» erano assistiti con il personale delle cooperative con rapporto di lavoro di 18 ore settimanali».

«Parliamo di lavoratori che guadagnano circa 800 euro al mese, impegnati a supportare i sanitari che oggi rischiano la vita per tutti noi. Lavoratori sempre pronti a combattere con pochissime armi, a volte addirittura senza averne nessuna a disposizione; l avoratori che sentono l’amarezza di non essere considerati, che tremano quando una vita si spegne, quando i figli dicono “no, non andare” ma devono e che piangono con la paura di tornare a casa contagiati; lavoratori riconosciuti solo su carta e per sopperire a quell’assistenza che altri non vogliono dare».

«Le aziende ospedaliere stanno fronteggiando questa emergenza grazie alla loro presenza e per

questo motivo gli dovremmo garantire uno stipendio all’altezza del rischio che affrontano.