Ariano Irpino, screening per oltre ventimila cittadini

Ad Ariano Irpino dalla prossima settimana partirà un piano generale – promosso dalla Regione Campania – di screening sierologici, che serviranno ad individuare cittadini che hanno avuto in tempi recenti o più lontani, un contagio da Covid-19.

Il Presidente, Vincenzo De Luca, ha comunicato:

“La Regione Campania assumerà l’area di Ariano Irpino come ‘area pilota’ per lo sviluppo di quest’indagine, puntando a sottoporre allo screening sierologico tutti gli oltre ventimila cittadini, per arrivare a normalizzare definitivamente l’intera area. Questo consentirà anche di programmare misure straordinarie per il rilancio della zona”.