Ariano Irpino, spaventoso incidente sulla Variante: paura per una donna. E’ tutta da chiarire la dinamica di un pauroso incidente avvenuto lungo la statale 90 delle Puglie ad Ariano Irpino. Due i mezzi coinvolti una golf e un ducato. La vettura che era condotta da una 42enne si è ritrovata in bilico tra la scarpata, il muretto e il ciglio della strada. Viaggiava in direzione Martiri, senza altre persone a bordo.

Infatti è stata estratta dall’abitacolo della sua auto dagli uomini della polizia municipale che hanno assistito in diretta al tremendo volo. Il furgone di una ditta di pollame di Paupisi, guidato da un 49enne di Rotondi proveniva da Foggia viaggiava in direzione Napoli; è rimasto illeso e si è subito adoperato nei soccorsi. La donna invece, sanguinante al volto è stata stabilizzata sul posto dai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Frangipane per essere sottoposta a tutti gli accertamenti necessari.

Sul posto due pattuglie della Polizia Municipale e in supporto per le operazioni di viabilità anche una volante del locale commissariato Ciriaco Di Roma.

