Arminio, come affrontare la quarantena : leggete poesie

Franco Arminio, scrittore e paesologo irpino, ci suggerisce come impiegare il tempo durante l’emergenza coronavirus.

Il suo decalogo è diventato virale.

DECALOGO DOMESTICO :

Leggere una poesia prima di pranzo e prima di cena.

2. Spegnere la televisione almeno due ore prima di andare a letto.

3. Telefonare a una persona che non sentiamo da molto tempo, basta una telefonata al giorno, non c’è bisogno di esagerare.

4. Affacciarsi al balcone, ma non è neccessario parlare, affacciarsi solo per prendere aria.

5. Impegnarsi a sconfiggere il virus con la certezza che stiamo dando ai nostri familiari tutto l’amore che possiamo dare.

6. Oltre al mangiare, fare almeno due cose al giorno tutti assieme.

7. Tenere acceso un solo computer alla volta

8. Spegnere il telefonino dopo le dieci di sera.

9. Cantare almeno una canzone al giorno, ma col balcone chiuso, una rito domestico, non destinato ad essere spedito a nessuno.

10. Passare almeno venti minuti al giorno in cui nessuno fa niente. Non si sistema la libreria, non si legge, non si guarda la televisione, non si innaffiano le piante. Venti minuti dedicati all’immaginazione.