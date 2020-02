Arrestato a Parigi 43enne colpito da mandato d’arresto europeo

Scacco matto per un 43enne di origini tunisine colpito da mandato di arresto europeo in carico alla Stazione Carabinieri di Chianche, correlato a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Irreperibile dal 2015, all’esito di un’interrotta attività info-investigativa, il 43enne è stato localizzato all’aeroporto di Parigi e tratto in arresto dalla Polizia di Frontiera Francese.

Si è in attesa di determinazioni circa l’eventuale trasferimento in Italia.