Asl Benevento, aggiornamento: 102 i sanniti positivi. I guariti sono ora 69

Scendono a 102 i sanniti positivi al coronavirus. Questi i numeri ufficiali diramati dall’Asl di Benevento nella giornata di oggi. Secondo quanto riferito, infatti, 11 sono i ricoverati al San Pio, 79 a domicilio, 10 in altre strutture e due fuori provincia. Quindici i decessi totali, mentre i guariti salgono a 69.

I NUMERI COMUNE PER COMUNE – Questi i comuni di residenza dei pazienti: otto di Airola (a domicilio); tre di Amorosi (due a domicilio, uno in altra struttura); uno di Apice (ricoverato fuori provincia); uno di Apollosa (ricoverato in altra struttura); sedici di Benevento (9 a domicilio, 2 al San Pio e 5 in altra struttura); uno a Bucciano (a domicilio); due a Calvi (uno a domicilio, uno ricoverato in altra struttura); due di Castelpoto (uno a domicilio, uno ricoverato al San Pio); sei di Ceppaloni (5 a domicilio, uno al San Pio); uno a Circello (a domicilio); nove di Cusano Mutri (cinque a domicilio, quattro al San Pio); uno a Fragneto Monforte (a domicilio); cinque a Frasso Telesino (a domicilio); uno di Guardia Sanframondi (ricoverato al San Pio); tre a Montesarchio (a domicilio); tre di Morcone (due a domicilio, uno in altra struttura); diciassette di Paolisi (16 a domicilio, uno al San Pio); due di Paupisi (ricoverato in altra struttura, il secondo in un’altra provincia); due di Sant’Angelo a Cupolo (uno a domicilio, uno al San Pio); quattro di San Giorgio del Sannio (a domicilio); due di San Lorenzello (a domicilio); uno di San Lorenzo Maggiore (a domicilio); uno di San Martino Sannita (a domicilio); due di San Salvatore Telesino (a domicilio); tre di Sant’Agata de’ Goti (a domicilio); uno di Telese Terme (a domicilio); uno di Torrecuso (a domicilio); due di San Bartolomeo in Galdo (a domicilio); uno di Vitulano (a domicilio).

I guariti: due ad Airola; uno ad Apice; uno ad Apollosa; ventuno a Benevento; uno a Bucciano; uno a Castelfranco in Miscano; uno a Ceppaloni; due a Circello; due a Cusano Mutri; uno a Faicchio; uno a Foglianise; uno a Fragneto l’Abate; uno a Guardia Sanframondi; uno a Melizzano; uno a Montesarchio; uno a Morcone; uno a Paduli; tre a Pago Veiano; otto a Paolisi; uno a Pesco Sannita; uno a Pontelandolfo; uno a San Bartolomeo in Galdo; sei a San Giorgio del Sannio; uno a San Leucio del Sannio; uno a San Lorenzello; uno a San Marco dei Cavoti; tre a San Salvatore Telesino; uno a Sant’Agata de’ Goti; due a Torrecuso; uno a Vitulano.