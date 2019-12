Asl Benevento, la svolta: 110 nuove assunzioni per la riorganizzazione territoriale

Pubblicati i bandi di concorso per 50 Infermieri Professionali, 50 OSS, 5 Tecnici di Radiologia e 5 Autisti. Nuovo anno all’insegna del potenziamento delle risorse umane. Il management dell’Asl Benevento, con le delibere n. 527 528 529 e 530 pubblicate all’Albo aziendale e già esecutive, ha avviato le procedure per l’assunzione a tempo indeterminato di 110 unità lavorative. Quattro le figure professionali da immettere quanto prima in servizio per potenziare le attività territoriali: Infermieri Professionali, Operatori Socio-Sanitari, Tecnici di Radiologia e Autisti.



Cinquanta Infermieri e altrettanti O.S.S andranno a colmare la significativa carenza di organico che si registra all’interno delle strutture distrettuali e territoriali esistenti e di prossima attivazione; 5 Tecnici di Radiologia saranno impiegati principalmente per potenziare la campagna degli screening oncologici che interesserà l’intero Sannio e che mira a un miglioramento dei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea); 5 autisti saranno impiegati per garantire adeguati collegamenti considerata la particolare conformazione del territorio provinciale.



“C’era un’assoluta necessità di definire un dettagliato piano di assunzioni – dichiara il Direttore Generale dell’Asl Benevento, Gennaro Volpe – per implementare un organico molto sottodimensionato. L’innesto di questi primi 110 operatori darà un impulso a tutte quelle attività dell’Azienda che avevano bisogno di risorse umane per migliorare in termini di efficacia e di efficienza. La Direzione Strategica, mediante una procedura telematica, farà il possibile per espletare in tempi brevi le attività concorsuali ed immettere quanto prima in servizio le nuove unità di personale. Ma è solo l’inizio – continua il DG – intendiamo procedere, in attuazione alle indicazioni regionali ed in continuità con le azioni intraprese, al potenziamento dell’organico dell’Asl per offrire risposte sempre più efficaci ai bisogni di salute dei cittadini.”