Atripalda, controlli alle attività da parte della Polizia municipale

La Polizia Municipale di Atripalda – in ottemperanza all’ordinanza n. 37 – ha effettuato una serie di controlli all’interno dei panifici del Comune per garantire il rispetto delle disposizioni nazionali e regionali.

Fino al 3 maggio è infatti vietata la vendita al banco di prodotti di rosticceria e gastronomia da parte delle salumerie, panifici e altri negozi di generi alimentari. Resta consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti opportunamente confezionati e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli addetti alle consegne.

Il DPCM prevede – dal 4 maggio – la possibilità del take away direttamente in negozio, anche se, si attendono in tal senso le disposizioni da parte del governo regionale.