Atripalda : uomo trovato cadavere in una pozza di sangue

Orrore ad Atripalda. Un uomo – MLN – di 55 anni è stato trovato cadavere in una pozza di sangue, nella propria abitazione.

Secondo le prime indiscrezioni l’uomo era stato scarcerato da poco tempo dopo aver scontato una condanna per l’omicidio della moglie, uccisa nel 2012 a colpi di pistola.

Al momento non si conoscono ancora le cause del decesso. Sul posto sono giunti i Carabinieri di Atripalda, il personale della Sezione Investigazioni Scientifiche dell’Arma e il medico legale, Lamberto Pianese, per un esame esterno del corpo. Si attende l’esito dell’autopsia per fare piena luce sull’accaduto.

In aggiornamento.