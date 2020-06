Autostrada A16, violento tamponamento: 51enne trasportato al Moscati

Violento tamponamento sulla sull’A16 Napoli – Canosa, 51enne trasportato al Moscati

La squadra dei Vigili del Fuoco di Grottaminarda, è intervenuta sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Pietradefusi, per un incidente stradale che ha visto coinvolti due autotreni.

Uno dei due mezzi pesanti che trasportava rifiuti, per cause ancora in corso di accertamento, ha tamponato quello che lo precedeva, che trasportava pasta. Nel violento impatto il conducente del camion che ha tamponato, originario di Messina di 51 anni, è rimasto ferito e trasportato presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso.