Avella – Sorpreso dai Carabinieri in giro con un’ascia: 60enne nei guai.

I Carabinieri della Stazione di Avella hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 60enne ritenuto responsabile del reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Nello specifico, ad Avella, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità, i Carabinieri hanno fermato un 60enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine.

Insospettiti dall’anomalo atteggiamento manifestato dal predetto, i Carabinieri hanno approfondito l’accertamento e all’esito della perquisizione hanno rinvenuto un’ascia occultata nel bagagliaio del veicolo.

Alla luce delle evidenze emerse, per il predetto – che, opportunamente interpellato, non ha fornito una valida giustificazione in merito al porto di quanto rinvenuto – è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di cui all’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

L’ascia è stata sottoposta a sequestro.