Avellino, a Bisceglie vince solo la noia: nessuna delle due squadre “gioca” ed è 1-1

Altra gara noiosa e non giocata da nessuna delle due squadre: Avellino e Bisceglie si dividono così la posta il palio, grazie ai due rigori, trasformati da Di Paolantonio e Montero. La noia ed il non-gioco sono stati i padroni della gara, decisa appunto soltanto da due episodi isolati. Segue la cronaca della gara.

FORMAZIONE

3-4-2-1 per l’Avellino anti-Bisceglie scelto da Capuano, oggi assente e sostituito in panca dal suo secondo Padovano. In porta Dini è ormai titolare sin dal suo arrivo. Terzetto difensivo composto da Laezza, Zullo e Bertolo: panchina per Illanes. Centrocampo tipo per i Lupi che in avanti, a supporto di Albadoro, schiera Micovschi ed Izzillo. Panchina per tutti i nuovi acquisti, compreso l’ultimo arrivato e ritornato, Demiro Pozzebon.

PRIMO TEMPO

3′ – Avellino vicino al gol: angolo di Di Paolantonio, Albadoro la gira sul secondo palo e Casadei si allunga come un gatto, smanacciando la sfera.

– Avellino vicino al gol: angolo di Di Paolantonio, Albadoro la gira sul secondo palo e Casadei si allunga come un gatto, smanacciando la sfera. 10′ – Giallo per Montero, attaccante del Bisceglie, per un fallo su Bertolo.

– Giallo per Montero, attaccante del Bisceglie, per un fallo su Bertolo. 14′ – Si vede in avanti il Bisceglie: una punizione di Ungaro attraversa tutta l’area senza trovare deviazioni; Dini richiama i suoi a maggiore attenzione.

– Si vede in avanti il Bisceglie: una punizione di Ungaro attraversa tutta l’area senza trovare deviazioni; Dini richiama i suoi a maggiore attenzione. 17′ – Joao Silva ci prova staccando di testa su corner: palla fuori e controllata nell’uscita da Dini. Bisceglie in crescita.

– Joao Silva ci prova staccando di testa su corner: palla fuori e controllata nell’uscita da Dini. Bisceglie in crescita. 32′ – Qualche problemino per Bertolo: al suo posto, Illanes.

– Qualche problemino per Bertolo: al suo posto, Illanes. 38′ – Albadoro spalle alla porta controlla e prova a calciar venendo messo giù: Di Graci fischia calcio di rigore.

– Albadoro spalle alla porta controlla e prova a calciar venendo messo giù: Di Graci fischia calcio di rigore. 39′ – VANTAGGIO AVELLINO – Palla da una parte, portiere dall’altra: Di Paolantonio spiazza Casadei, calciando alla sinistra dell’estremo difensore di casa.

– Palla da una parte, portiere dall’altra: Di Paolantonio spiazza Casadei, calciando alla sinistra dell’estremo difensore di casa. 45′ – Un minuto di recupero. A pochi secondi dal duplice fischio, una palla spiovente in area sorprende Dini che si lascia scavalcare da un avversario, agganciato poi da Parisi: calcio di rigore.

– Un minuto di recupero. A pochi secondi dal duplice fischio, una palla spiovente in area sorprende Dini che si lascia scavalcare da un avversario, agganciato poi da Parisi: calcio di rigore. 46′ – PAREGGIO BISCEGLIE – Montero si presenta sul dischetto e si fa ipnotizzare da Dini che para ma lo stesso Montero è il più lesto nella ribattuta.

Primo tempo davvero noioso, privo di gioco, sia da una parte che dall’altra, eccettuata ovviamente qualche folata qua e là, come quelle che portano ai due calci di rigore che caratterizzano l’1-1 della prima frazione.

SECONDO TEMPO