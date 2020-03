Avellino, abusivismo edilizio a Montemarano: denunciato un 50enne

I Carabinieri della Stazione di Montemarano hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 50enne del posto ritenuto responsabile di abusivismo edilizio.

Il sopralluogo, effettuato unitamente a personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Montemarano, ha permesso di accertare che il predetto, nei pressi della sua abitazione, aveva realizzato in zona sismica dei manufatti abusivi o in parziale difformità del permesso a costruire.

Le opere consistono in un muro di contenimento in cemento armato ed un capannone di circa 1500 metri quadrati, per le quali è stata emessa ordinanza per la demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.