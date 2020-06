Avellino, allarme bomba alla Cisl IrpiniaSannio: brutto segnale per la città di Avellino. Una telefonata anonima giunta al centralino dei carabinieri intorno alle 10.30 ha annunciato la presenza di una bomba nella sede della Cisl di Avellino di via Circumvallazione.

Immediatamente i carabinieri hanno avvertito i dipendenti e hanno attivato le misure di sicurezza. Il primo piano dello stabile è stato evacuato. Sul posto tre pattuglie dei Carabinieri e due della municipale, gli artificieri e i cani molecolari. Doriana Buonavita, segretario reggente Cisl IrpiniaSannio ha detto: “Si spera in un gesto di un mitomane. Pare non abbiano ritrovato nulla, ma non sottovalutiamo questi segnali”.

La Cgil di Avellino con il segretario generale Franco Fiordellisi esprime vicinanza e solidarietà agli amici della Cisl IrpiniaSannio e al segretario generale Doriana Buonavita.

«Mi interrogo – dice Fiordellisi – sulle criticità che stanno prendendo la società ed in particolare Avellino. Un piccolo centro che soffre, particolarmente, per questi tipi di allarmi. Come sindacati siamo in prima linea e da tempo avvertiamo un malessere diffuso che sta crescendo, anche per una serie di annunci fatti dai vari livelli governativi, regionali e nazionali che poi, per molti non si tramutano in risposte economico sociali, perché c’è questo o quel particolare che non permette di accedere a qualcosa.