Il governo ha scelto con saggezza e nell’interesse dei cittadini.

Fallite le squallide manovre dei governatori che volevano farci votare in costume e mascherine solo per i propri interessi. De Luca ora pensi a cittadini e imprese in gravi difficoltà economiche. Ha sei mesi per preparare gli scatoloni.

Così il leader di Alleanza di Centro, Francesco Pionati, in merito alla decisione assunta dal consiglio dei ministri di rinvio delle elezioni regionali.