Attimi di tensione in Piazza Libertà ad Avellino. Un gruppo di ragazzi di origine africana sostava in prossimità di una delle due fontane, quando all’improvviso un uomo, in evidente stato confusionale, si è avvicinato, disturbando il loro momento di quiete.

Non si sa cosa abbia spinto l’uomo ad avvicinarsi in modo quasi molesto ai tre immigrati. In ogni caso, la situazione tornata alla calma iniziale grazie all’intervento della Polizia e l’uomo tempestivamente allontanato.