Avellino Calcio: i dottori della squadra nella task force Covid-19

Con un post sui propri social, la società U.S. Avellino 1912 ha reso noto che i propri medici hanno dismesso momentaneamente le vesti di dottori della squadra per indossare gli abiti di tutti quei salvatori dal camice bianco che sono in prima linea per l’emergenza Coronavirus.

IL POST

La società fa loro i migliori auguri ed esprime un forte ringraziamento, usando queste parole:

“Hanno dismesso, ma solo per il momento, la tuta dell’US Avellino per indossare il camice in nome dell’Italia. Lo toglieranno solo quando sarà il momento, quando tutto sarà passato.

I dottori Antonio Bianco, Alessandro Ciarimboli e Gennaro Esposito sono oggi in prima linea nel contrasto all’emergenza Covid-19: a loro va il nostro supporto ed il nostro enorme ringraziamento. Li aspettiamo per prendersi cura, insieme al nostro fisioterapista Alberto Ambrosone ed al nostro massaggiatore Alessandro Picariello, dei ragazzi biancoverdi.

Ora si stanno prendendo cura di tutti noi”.