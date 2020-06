Avellino Calcio, il report dell’allenamento odierno: lavoro aerobico, tattica e simulazioni di gioco

Un allenamento intenso quello dei Lupi quest’oggi al “Partenio-Lombardi”. Sotto la guida di mister Ezio Capuano, l’Avellino ha svolto la seduta di allenamento delle 17 secondo diverse fasi.

Riscaldamento tecnico, lavoro aerobico, poi la sessione di tattica, consistente quest’ultima nella simulazione di situazioni di gioco, tanto offensivo quanto difensivo. Infine, lavoro sulle palle inattive.

L’allenamento di domani è fissato sempre alle 17.

IL COMUNICATO DELLA SOCIETÁ

Questo il comunicato della società.

“Novanta minuti intensi sotto la pioggia per i tesserati dell’Us Avellino. I biancoverdi – tutti disponibili ad eccezione dei tre in isolamento precauzionale, nessuna situazione medico/clinica da rilevare – hanno cominciato la seduta delle ore 17.00 con un riscaldamento tecnico (quindi con il pallone) a cui ha fatto seguito un lavoro aerobico.Dopo la prima parte, durata circa 40 minuti, gli atleti sotto lo sguardo attento di mister Ezio Capuano sono passati alla fase tattica. Lo staff tecnico ha proposto diverse simulazioni di gioco, sia offensive che difensive, per poi concludere con un lavoro specifico sulle palle inattive. La seduta di domani è programmata per le ore 17.00”.