Avellino calcio, la società del Presidente Izzo vicina ai ragazzi delle popolazioni alluvionate

Arriva la solidarietà dell’Avellino che in occasione di Avellino – Vibonese, del prossimo 12 gennaio, ha deciso di testimoniare la propria vicinanza alle popolazioni colpite dall’alluvione delle scorse settimane.

In questa direzione il club metterà a disposizione, di concerto con le amministrazioni locali dei Comuni di Cervinara, Forino e San Martino Valle Caudina, biglietti gratuiti per le scolaresche e per gli studenti Under 18.

Questa iniziativa farà da apripista ad una serie di eventi di stampo sociale, dei quali il club del Presidente Izzo si farà promotore nei mesi a venire e che coinvolgeranno Enti ed Amministrazioni con l’obiettivo di rinsaldare una volta di più il rapporto tra l’Us Avellino ed il territorio irpino.