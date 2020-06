Avellino, caso movida: il sindaco Festa rigetta le accuse a Live-Non è la D’Urso

Caso movida, o forse sarebbe il caso di dire caso “Festa”, quello scatenato dalle folli scene a cui si è assistito sabato notte ad Avellino quando un fiume di ragazzi, molti dei quali senza mascherina, in barba a tutte le norme di distanziamento sociale in vigore, si è riversato in strada, creando pericolosi assembramenti.

Le immagini che stanno facendo il giro del web, indignando l’opinione pubblica, sono quelle di una folla concitata che dilaga in via De Conciliis. Ciò che però ha lasciato maggiormente tramortiti è stato il comportamento del primo cittadino del capoluogo irpino, Gianluca Festa, accusato di aver fomentato e avallato determinati atteggiamenti, in quanto ritratto nel bel mezzo di quell’assembramento, a scattare selfie e ad intonare cori.

Una prima risposta del sindaco, che ha obiettato alle accuse mossegli, è arrivata nella mattinata di domenica, a mezzo pagina Facebook. Obiezioni riportate anche nella serata di ieri nella trasmissione televisiva condotta da Barbara D’Urso su Canale 5. Durante il collegamento Festa ha fornito la sua versione dei fatti:

“Dopo aver fatto un giro per verificare come stesse andando la situazione “movida”, tornando verso la mia auto, mi sono imbattuto in 300 ragazzi abbastanza euforici. Non potevo girarmi, facendo finta di niente, ho deciso di intervenire, ho improvvisato. Trovarsi in mezzo a 300 ragazzi euforici non è semplice, ho preferito il dialogo e non la contrapposizione. Non pretendo che mi si dia ragione, ma chiedo che si capisca quello che ho fatto. Sono dispiaciuto che i video abbiano creato disagio anche alla mia comunità perchè non si è capito il motivo di quello che ho fatto”, queste le sue dichiarazioni.

Le scene incriminate non restituiscono di certo una degna immagine del capoluogo irpino e Festa, travolto dalla bufera mediatica, ha cercato di rimediare. Le sue parole saranno state abbastanza convincenti e sufficienti a placare gli animi?