Avellino-Cavese, le pagelle: regnano la sufficienza e la noia

Non si sa più vincere, né si sa più come trovare la via per andare al gol. Tra Avellino e Cavese a stravincere sono la noia e la sufficienza, che permea anche quella che è la pagella dei Lupi a fine gara.

DIFESA

DINI – 6 – Voto politico per lui: mai chiamato in causa.

CELJAK – 6 – Anche per lui vale lo stesso discorso fatto per Dini: poco impegnato, si trova anche piuttosto bene nell’insolito ruolo di centrale per lui che è abituato a stare sulla fascia.

MORERO – 6.5 – Nel primo tempo salva su Spaltro e fa tirare un sospiro di sollievo ai suoi tifosi. Ottimo rientro per il capitano.

ILLANES – 6 – Sufficienza piena per il centrale argentino, abile anche a proporsi in fase offensiva.

CENTROCAMPO

RIZZO – 6 – Partita sufficiente: qualche affondo non di alta qualità, bene in copertura.

DE MARCO – 6.5 – Affidabilissimo, sia come centrale che come esterno di metà campo.

DI PAOLANTONIO – 6 – Qualche tocco illuminante ma nulla di più. Altre volte ha inciso di più, oggi è stato solo nell’ombra.

PARISI – 6.5 – Il solito pendolino sul quale fare affidamento. Gli manca soltanto una giocata vincente e la sua partita sarebbe perfetta.

IZZILLO – 6 – Subentra ma né immette né priva la squadra della qualità mostrata fino al momento del suo ingresso.

ATTACCO

MICOVSCHI – 6.5 – In ripresa dopo qualche gara in leggera deflessione. É quello che va più vicino alla rete colpendo la traversa su punizione.

POZZEBON – 5 – Tocca davvero una quantità esigua di palloni e non calcia mai verso la porta: da rivedere.

SANDOMENICO – 5.5 – Potrebbe fare di più per le qualità che ha, ma le mette poco in mostra. Nella noia del primo tempo, è comunque uno dei più attivi, con un paio di conclusioni all’attivo.

FERRETTI – 6 – Ci prova in un paio di circostanze col sinistro, ma è sfortunato e non trova la rete della vittoria.

ALBADORO – S.V.

ALFAGEME – S.V.