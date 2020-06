Avellino, contagio a scuola: i sindacati scrivono al prefetto

La Cgil Avellino, Cisl IrpiniaSannio, Uil Avellino-Benevento, Flc-Cgil, Cisl Scuola IrpiniaSannio, Uil Scuola con una lettera al prefetto di Avellino, hanno fatto presente il rischio di contagio da Covid 19 per studenti, docenti, personale A.T.A.e genitori,e hanno chiesto l’attuazione di tutte le misure di sicurezza per garantire la salute pubblica durante gli esami di Stato 2019/2020, in presenza.

Si riporta di seguito la lettera scritta dai sindacati:

“Illustrissimo Prefetto siamo a chiederle un incontro per discutere della situazione relativa alle criticità

oggi presenti nel mondo della scuola e causate dal pericolo da contagio da Covid 19 per studenti,

docenti, personale A.T.A.e genitori per garantire lo svolgimento dei prossimi esami di Stato

2019/2020.

Il 19 maggio u.s. il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa

sulla Sicurezza: ‘Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato

2019/2020’.

Di qui la necessità di istituire un Tavolo di lavoro permanente presso ogni USR al quale prenderanno

parte i rappresentanti delle OO.SS., degli Enti Locali, dei Servizi di Igiene Epidemiologica, della

Croce Rossa e della Protezione Civile operanti sul territorio che svolgeranno una funzione di raccordo

con il Tavolo nazionale permanente e le Istituzioni Scolastiche, fornendo soluzioni concrete alle

diverse esigenze locali.

Per quanto sopra premesso e a garanzia del Protocollo suindicato Le chiediamo un incontro urgente

e la costituzione di un ‘Tavolo di lavoro permanente Territoriale’ affinché vengano applicate tutte le

direttive e le disposizioni di sicurezza coinvolgendo le scriventi OO.SS..

Sicure di un riscontro positivo Le rinnoviamo la nostra stima e Le porgiamo i nostri saluti”.